Türk doktorlar, tarihi bir operasyona imza attı. Geçen hafta, İstanbul'dan Bağdat'a uçan sekiz kişilik ekip, doğumsal kalp rahatsızlığı bulunan yedi bebeği ameliyata aldı. Yavruların hepsi, yeniden hayata bağlandı.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR



Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, yaşadıkları duyguyu şöyle anlattı: "Bizim için her zaman bebeklerimizin sağlığı ön planda. Tabi ki bu evrensel düzeyde bir iş. Sonuçta yardıma ihtiyacı olan minik kalplerimize destek olmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Yaşadığımız çok özel bir duyguydu, ailelerin gözündeki mutluluk her şeye değerdi.

Burada ameliyat ettiğimiz aileler, bize her zaman minnet ve teşekkür duygularını ifade ettiler. Hatta birkaç tanesi Türkçe teşekkür etti. Ekibimizle beraber bu zor dönemde oraya giderek ameliyat gerçekleştirmemizin kendimiz ve ülkemiz adına gurur verici olduğunu düşünüyorum..."