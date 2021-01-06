2020 yılını geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" dedik. Yeni yıla girdiğimiz bu günde resmi tatiller merak konusu oldu. Özellikle çalışan kesim şimdiden Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Yarıyıl tatili planlarını yapmaya başladı. .1 Ocak 2021'de yılın ilk resmi tatilini yapan vatandaşlar, bu yılın diğer tatil günlerini merak etmeye başladı. Peki, 2021 Ramazan ve Kurban Bayramları hangi tarihlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil yapılacak? İşte büyük bir merakla araştırılan 2021 resmi tatiller takvimi...
2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021
2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2021
19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2021
Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 2. günü 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı'nın 3. günü 15 Mayıs Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü-15 Temmuz 2021
2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 2021
Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı'nın 2.günü 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3.günü 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4.günü 23 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.
Yarıyıl tatili ne zaman 2021?
MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat'a kadar devam edecek olan tatil pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek.