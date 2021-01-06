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    • 06.01.2021 13:59
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    resmi tatil takvimi belli oldu! 2021 Ramazan ve ne zaman ve kaç gün tatil olacak? Hangi günler resmi tatil?

    Yüzbinlerce kişinin merak ettiği ve arama motorları üzerinden sıkça araştırdığı resmi tatil günleri belli oldu. Şimdiden planlarını yapmak, dinlenmek isteyenler 2021 yılında hangi günlerde tatil yapacaklarını resmi tatil günlerinin hangi tarih ve güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 2021 Ramazan ve ları hangi tarihlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil yapılacak? İşte büyük bir merakla araştırılan 2021 resmi tatiller takvimi...

    2021 resmi tatil takvimi belli oldu! 2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

    2020 yılını geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" dedik. Yeni yıla girdiğimiz bu günde resmi tatiller merak konusu oldu. Özellikle çalışan kesim şimdiden Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Yarıyıl tatili planlarını yapmaya başladı. .1 Ocak 2021'de yılın ilk resmi tatilini yapan vatandaşlar, bu yılın diğer tatil günlerini merak etmeye başladı. Peki, 2021 Ramazan ve Kurban Bayramları hangi tarihlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil yapılacak? İşte büyük bir merakla araştırılan 2021 resmi tatiller takvimi...

    2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021

    2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2021

    19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

    Ramazan Bayramı 2021

    Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı'nın 2. günü 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı'nın 3. günü 15 Mayıs Cumartesi

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü-15 Temmuz 2021

    2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.

    Kurban Bayramı 2021

    Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı'nın 2.günü 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı'nın 3.günü 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı'nın 4.günü 23 Temmuz Cuma

    Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

    30 Ağustos Zafer Bayramı 2021

    30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.

    Yarıyıl tatili ne zaman 2021?

    MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat'a kadar devam edecek olan tatil pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek.
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    Haberler Güncel 2021 resmi tatil takvimi belli oldu! 2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? Hangi günler resmi tatil?