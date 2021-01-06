2020 yılını geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" dedik. Yeni yıla girdiğimiz bu günde resmi tatiller merak konusu oldu. Özellikle çalışan kesim şimdiden Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Yarıyıl tatili planlarını yapmaya başladı. .1 Ocak 2021'de yılın ilk resmi tatilini yapan vatandaşlar, bu yılın diğer tatil günlerini merak etmeye başladı. Peki, 2021 Ramazan ve Kurban Bayramları hangi tarihlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil yapılacak? İşte büyük bir merakla araştırılan 2021 resmi tatiller takvimi...