Yüksek tehlike (Yurttan haberler)

Antalya'da bir grup genç, hurdaya çıkmış otomobili vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları anı kameraya çekti. O sırada vincin altında bir kadın ile 2 küçük çocuğun olması izleyenleri korkuttu.
ZAMANA MEYDAN OKUYOR
Sivas merkeze bağlı Karayün köyü yakınlarındaki hakim tepede tek olan 5 asırlık ardıç, görüntüsü ile dikkat çekiyor. Dronla havadan da görüntülenen ardıç ağacının köy halkı, tescillenmesini istiyor. Köy sakinlerinden Ahmet Yapmaz, "Biz yağmur yağmadığı zaman gidip kurban kesiyoruz. Orası boş bir yer değil" dedi.
TARİH HARABEYE DÖNDÜ
İstanbul Beykoz'daki Doğu Roma dönemine ait tarihi Yoros Kalesi harabeye döndü. Tarihi kaleyi ziyaret eden bazı ziyaretçiler, yıllara meydan okuyan kalenin duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazarken, tarihi kalenin duvarları kirletildi. Kalenin çevresi ve içinin çöp yuvasına dönmesi dikkat çekti.
YILBAŞI KABUSU!
Muğla Fethiye'de yılbaşı gecesi bir villada sahte içki alan Ekber Karayaylalı (56) ve Ramazan Milaslıoğlu (52), zehirlendi.
Hastaneye kaldırılan ikili, can verdi.
94.4 MİLYON DEVRETTİ
Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 94 milyon 362 bin 153 lira devretti. 5 bilenler 88 bin 853'er, 4 bilenler 2 bin 42'şer, 3 bilenler 122'şer, 2 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak.
1 TALİHLİYE 400 BİN LİRA
On Numara'da 10 bilen 1 kişi 398 bin 669 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 893'er, 8 bilenler 242'şer, 7 bilenler 47'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.