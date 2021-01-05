Yüksek tehlike (Yurttan haberler)

ZAMANA MEYDAN OKUYOR



Sivas merkeze bağlı Karayün köyü yakınlarındaki hakim tepede tek olan 5 asırlık ardıç, görüntüsü ile dikkat çekiyor. Dronla havadan da görüntülenen ardıç ağacının köy halkı, tescillenmesini istiyor. Köy sakinlerinden Ahmet Yapmaz, "Biz yağmur yağmadığı zaman gidip kurban kesiyoruz. Orası boş bir yer değil" dedi.