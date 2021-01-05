Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi saat 21.00 sonrası ve hafta sonu tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının özellikle son hafta düşüşe geçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından uygulanan kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Gözler konu hakkında yapılacak açıklamalara çevrildi. İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler takvim.com.tr'de...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.