14 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçilerek Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile belirtilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.