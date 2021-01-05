"EN SON BİR ÇÖP KAMYONU BURAYA GİRDİ"

Bir başka esnafta da, "Ara ara kazalar oluyor. En son bir çöp kamyonu buraya girdi. Daha önce de olmuştu bir kaç kere. Niye oluyor bilemiyoruz. Işıkların mı olması gerekiyor, kavşak olduğu için denetleyici bir şey yok burada. Işık olması gerektiğini düşünüyorum. Ufakta olsa sık sık kazalar oluyor özellikle dönemeçte. Kaza videolarını sosyal medyada yükleyen de benim yeğenim. Burada da izlenmiş yani. 16 milyon izlenmiş" dedi.