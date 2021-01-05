Binlerce kişi bekliyor! Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2021 bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 31 Aralık 2020 tarihine kadar binlerce kişi bedelli askerlik başvurusunda bulunmuştu. Başvuruların ardından 2021 bedelli askerlik sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 TL olarak belirlenmişti. Askere alınacak adayların celp ve sevk tarihleri ise Ocak ayı içerisinde açıklanıyor. Peki bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?