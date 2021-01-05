Araç sahibi olanlar dikkat! Akılalmaz olay! Aracını internetten satmak isterken...

Bankaya gittik. Çıktıktan sonra parayı, saymam için verdi. Paranın eksik olduğunu gördüm. Geri verdim. Ya paramı tam verin ya da aracımı başkasına satacağım dedim. E.Ş. bana, 'Sen arkadaşımla git. Bir yerde bekleyin, ben geliyorum' dedi. Hem arabayı bir ekspertize göstereceğini hem de eksik olan parayı evden alıp getireceğini söyledi. O aracı aldı, gitti, ben de onun arkadaşının arabasıyla bir büfeye uğradım. Oradan bir ATM'ye de uğramam lazımdı. Ona 5 dakikaya geleceğimi söyleyip ayrıldım. Arkamı döndüğümde kaybolmuştu. Beni dolandırdıklarını anlayınca 155'i aradım. Eryaman'da polis karakoluna gittim ve durumu anlattım" diye konuştu.