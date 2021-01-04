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    • 04.01.2021 16:32
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    Ve kesinleşti! ! Bu sene ?

    Yüzbinlerce kişinin merak ettiği ve arama motorları üzerinden sıkça araştırdığı . Şimdiden planlarını yapmak, dinlenmek isteyenler 2021 yılında hangi günlerde tatil yapacaklarını resmi tatil günlerinin hangi tarih ve güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki bu sene ? Ramazan ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, uzatılacak mı? İşte 2021 resmi tatilleri…

    takvim.com.tr
    Ve kesinleşti! 2021 resmi tatil günleri belli oldu! Bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

    Özellikle çalışan milyonlarca kişi bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? sorusuna yanıt arıyor. Her yıl merakla araştırılan 2021 resmi tatil günleri belli oldu. Özellikle dini bayramlar olan ve tatil sürelerinin uzun olduğu bazen hafta sonuna yakın olduğunda birleştirildiği Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri merak ediliyor. 2021 resmi tatil günlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2021 RESMİ TATİLLER

    Yılbaşı

    1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    2021'de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

    Emek ve Dayanışma Günü

    1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

    Ramazan Bayramı

    2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

    Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

    19 Mayıs, 2021'de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.

    Kurban Bayramı

    2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

    Zafer Bayramı

    Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

    Cumhuriyet Bayramı

    29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
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    Haberler Güncel Ve kesinleşti! 2021 resmi tatil günleri belli oldu! Bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?