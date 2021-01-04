Kafeler açık mı? 2021 Ocak ayında kafeler açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak?

2021 yılına girdiğimiz günlerde kafeler açık mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kafeler ne zaman açılacak ve kafeler açılacak mı gibi sorular vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. 2021 yılının ilk günlerine sokağa çıkma yasağıyla girilmişti. Yasakların kaldırılmasının ardından gözler kafelerin ne zaman açılacağına çevrildi. Peki kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!