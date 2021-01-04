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    • 05.01.2021 05:55
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    'de husumet kavgasında kan aktı! 1'i ağır 2 çocuk yaralandı

    'in ilçesinde husumet kavgasında kan aktı. .(28) ve .(54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtığı evde bulunan 2 çocuk mermilerin hedefi oldu. Çocuklardan 1 tanesinin durumu ağır. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    DHA
    İzmir'de husumet kavgasında kan aktı

    'in ilçesinde husumet kavgasında kan aktı. .(28) ve .(54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtığı evde bulunan 2 çocuk mermilerin hedefi oldu.

    Kurşunların isabet ettiği K.C.K.(15) ağır yaralanırken, kardeşi D.K.(6) hafif şekilde yaralandı.

    Olay, dün saat 20.00 sıralarında 2505 Sokak üzerinde meydana geldi.

    İddiaya göre, Erol S.(28) ve Ömer S.(54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evinin bulunduğu sokağa araçla geldi. Araç içerisinden, ellerindeki tabanca ile rastgele ateş eden ikili hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada sokak üzerinde bulunan, K.C.K. ve D.K.'ya kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, iki çocuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan, K.C.K.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayda yaralanan, D.K.'nın ise bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, (OYİ) ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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    Haberler Güncel İzmir'de husumet kavgasında kan aktı! 1'i ağır 2 çocuk yaralandı