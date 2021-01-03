Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Bilim Kurulu üyesi tarih vererek açıkladı

TELAFİ SINAVLARI 4 OCAK'TAN SONRA...

İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

OKULA GELENLER DAHA KONTROLLÜ

İlhan, geçen eylül ve ekim aylarında bir süre yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, "O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu." dedi.