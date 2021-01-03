SON DAKİKA: Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı | 4 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda, gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, bölgenin kıyı kesiminde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneydoğu yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenn kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Az bulutlu
RİZE °C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, -2°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, -1°C
Az bulutlu
VAN °C, 4°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık