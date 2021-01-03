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    • 04.01.2021 06:38
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı | 4 Ocak hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde ve 'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise 'nın batısı, , , , ve çevreleri ile 'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, , ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 4 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda, gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu


    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, bölgenin kıyı kesiminde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneydoğu yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MANİSA °C, 13°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenn kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 12°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 12°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 11°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 13°C
    Az bulutlu

    RİZE °C, 15°C
    Az bulutlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Az bulutlu

    TRABZON °C, 15°C
    Az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 2°C
    Az bulutlu ve açık

    KARS °C, -2°C
    Az bulutlu ve açık

    MALATYA °C, -1°C
    Az bulutlu

    VAN °C, 4°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Az bulutlu ve açık


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı | 4 Ocak hava durumu