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    • 03.01.2021 07:23
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    | den o illere sağanak uyarısı | 3 Ocak 2021 Pazar

    tahminleri tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde Kıyı Ege ve Marmara bölgesindeki bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapılırken, yurdun geri kalanında havanın az bulutlu olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Ocak 2021 Pazar günü ...

    Meteorolojiden o illere son dakika sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    3 OCAK 2021 PAZAR TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    RİZE °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    TRABZON °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 2°C
    Az bulutlu ve açık

    KARS °C, -2°C
    Az bulutlu ve açık

    MALATYA °C, 8°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 4°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 13°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 18°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere son dakika sağanak uyarısı | 3 Ocak 2021 Pazar