Atışlarda ikinci önemli nokta stres parkuru. Timler işte bu noktada gerçek bir olayı icra ediyor. Fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için zorluklara göğüs geren deniz timsahlarının eğitimi gerçeği aratmıyor. Amfibi deniz piyadeleri, timsahlar birçok başarılı operasyona imza atıyorlar... İşte bu operasyonlara gitmeden önce de bu zorlu eğitimleri başarıyla tamamlıyorlar.