Denize düşen epilepsi hastası kadın son anda kurtarıldı!

Bölgede bulunan vatandaşın polise haber vermesi sonrasında, Gemlik İskele Meydanında gelen Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğü ekipleri, kadın ile görsel teması sağladı. Ardından kadın sudan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından kontrolleri yapılan E.Y., Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun da iyi olduğu kaydedildi.

Olayı gören Gürsel Argaç, "Sahil tarafından yürürken, denizden bir ses duydum, ilk başta martı çığlığı sandım. Çırpınış ve yardım çığlıklarını fark ettim. Denize doğru baktığımda da kadını fark ederek ekipleri aradım. Ekipler de kısa sürede gelerek kadını kurtardı" dedi.