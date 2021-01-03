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    • 03.01.2021 14:22
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    Denize düşen epilepsi hastası kadın son anda kurtarıldı!

    Son dakika haberi... nda yaşanan olayda, epilepsi hastası olduğu öğrenilen E.Y. (50) isimli kadın denizden son anda kurtarıldı.

    Denize düşen epilepsi hastası kadın son anda kurtarıldı!

    Bölgede bulunan vatandaşın polise haber vermesi sonrasında, nda gelen ve itfaiye müdürlüğü ekipleri, kadın ile görsel teması sağladı. Ardından kadın sudan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından kontrolleri yapılan E.Y., kaldırıldı. Durumunun da iyi olduğu kaydedildi.

    Olayı gören , "Sahil tarafından yürürken, denizden bir ses duydum, ilk başta çığlığı sandım. Çırpınış ve yardım çığlıklarını fark ettim. Denize doğru baktığımda da kadını fark ederek ekipleri aradım. Ekipler de kısa sürede gelerek kadını kurtardı" dedi.

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