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    • 03.01.2021 14:01
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    'li seçmenler 'nu eleştiren 'ın üzerine yürüdü!

    ’den ayrılarak kendi partisini kuran Genel Başkanı , ’da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyareti sırasında için “10 seçim kazanamayana bay bay denir” ifadelerini kullanan Yılmaz’a tepki gösteren CHP’li seçmenler Yılmaz’ın üzerine yürüdü.

    'den ayrılarak 'ni kuran , geçtiğimiz günlerde 'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

    Ziyarette Yılmaz, CHP Lideri 'nu kastederek görevi bırakması gerektiği konusunda bazı CHP'lilerle tartıştı.

    "HADİ LAN"
    Bir CHP'li, "Kafana çuval geçirdiler, Kılıçdaroğlu seni milletvekili yaptı" sözleri üzerine Yılmaz, vatandaşa dönerek "Hadi lan" dedi.

    "ÜZERİNE YÜRÜDÜLER"
    Öztürk Yılmaz'ın bu sözü sonrası orada bulunan CHP'lilerden büyük tepki topladı.

    CHP'liler daha sonra Yılmaz'ın üzerine yürüdü.

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    Haberler Güncel CHP'li seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Öztürk Yılmaz'ın üzerine yürüdü!