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    • 03.01.2021 09:14
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    'de kısıtlama sabahı paniği!

    İstanbul 'de bir lıkta yabancı uyruklu kişilerin barakasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken hurdalığın çevresinde oturanlar panik yaşadı.

    Ataşehir'de kısıtlama sabahı yangın paniği!

    Kireç Sokak üzerinde bulunan lıktaki barakada 07.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre barakada kalan yabancı uyruklu kişilerin ısındığı elektrikli soba devrilerek yangına neden oldu.

    Çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre binalarda oturanlar panikle dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Bir mahalle sakini "Burası hurdacı olarak kullanılıyor. Evim burada, sabah kalktım. Arabam burada çekeyim dedim yangın çıkmış. Yangın içeride ısıtıcıdan çıkmış. Bu saate kadar yatmıyorlar. İçeride ısıtıcı varmış, o yere düşüyor" dedi.

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    Haberler Güncel Ataşehir'de kısıtlama sabahı yangın paniği!