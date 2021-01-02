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    • 02.01.2021 13:31
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    SON DAKİKA: Bakan Koca son rakamı açıkladı: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı , Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nin bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet ettiğini belirterek, "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var" dedi.

    DHA
    Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var

    Sağlık Bakanı , Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nin bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet ettiğini belirterek, "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var" dedi.


    Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık.




    MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ
    Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz"     dedi.



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Koca son rakamı açıkladı: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var