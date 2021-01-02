Sağlıkçılara 6 ay daha ücretsiz ulaşım (Yurttan haberler)

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı 30 Haziran'a uzatıldı. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurumlarında çalışan personel, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

7/24 EFT SİSTEMİ 8 OCAK'TA TAMAM



Merkez Bankası'nın ödeme sistemi FAST'in hizmete girmesi için geri sayım başladı. Hesaplar arasındaki para transferi (EFT) için mesai saatlerini beklemeye son veren yeni sistem 8 Ocak'ta devreye giriyor. Bu sistemle vatandaşlar farklı bankalardaki hesapları arasında para transferini saniyeler içerisinde 7 gün 24 saat yapabilecek. Böylece 17.00 sınırı kalkacak. Hızlı işlemlerden alınacak ücretler EFS sistemi ücretlerinin sınırlamalarına tabi olacak.

PORTAKAL FİYATLARI UÇTU: DALINDA 4 TL



Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, bu sezon rekoltenin düşük olması ve salgın döneminde talebin çok olması nedeniyle Finike portakalındaki fiyatların kalitesine göre dalında 3-4 lira civarında olduğunu söyledi. Ortalama rekoltenin 250 bin ton civarında olduğunu ancak bu yıl afetlerden dolayı büyük oranda düştüğünü anlatan Sarıçobanoğlu, "Mart sonuna kadar hasat bitecek diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.