Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine telefonda taziyede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaralanan vatandaşların yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.





Bakan Çavuşoğlu ayrıca firma sahibiyle de görüşerek durum hakkında bilgi aldı, taziye ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.





2 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında 2'si Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde devam edildiğini bildirmişti.



