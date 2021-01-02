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    • 02.01.2021 19:44
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    Dışişleri Bakanı Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile yaralanan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan geçmiş olsun telefonu

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine telefonda taziyede bulunan Dışişleri Bakanı , yaralanan vatandaşların yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Bakan Çavuşoğlu ayrıca firma sahibiyle de görüşerek durum hakkında bilgi aldı, taziye ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    2 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
    Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında 2'si Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

    YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
    Sağlık Bakanı , saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının tedavisine devam edildiğini bildirmişti.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla görüştü