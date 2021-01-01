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    • 01.01.2021 12:33
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    'ta kaçak sahte içki operasyonu

    'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 şişe sahte içki ile içi tütünle doldurulmuş 8 bin 140 makaron ele geçirildi.

    AA
    Zonguldak'ta kaçak sahte içki operasyonu

    'ta düzenlenen operasyonda 13 şişe sahte içki ile içi tütünle doldurulmuş 8 bin 140 makaron ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

    Ekiplerce, M.A'ya ait bir büfeden içi tütünle doldurulmuş 8 bin 140 makaron ve Ö.G'ye ait iş yerinde ise 13 şişe sahte içki ele geçirildi.

    Şüphelilere, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 13 şişe sahte içki ile içi tütünle doldurulmuş 8 bin 140 makaron ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

    Ekiplerce, M.A'ya ait bir büfeden içi tütünle doldurulmuş 8 bin 140 makaron ve Ö.G'ye ait iş yerinde ise 13 şişe sahte içki ele geçirildi.

    Şüphelilere, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Zonguldak'ta kaçak sahte içki operasyonu