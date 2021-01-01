Kaçan şahıs paranın sahibi adamın kafasına ise silah kabzası ile vurarak yaraladı. Kafası yaralı halde gaspçıların peşinden koşan adama çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Farklı noktalara doğru kaçan şüphelilerden birisi cep telefonunu yere düşürdü. Para dolu çantayla koşan diğer şüpheli ise yakalandı. Vatandaşların bir süre darp ettiği gasp şüphelisi ise kaçtı.