Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.01.2021 23:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2021 00:10
    ABONE OL

    İçişleri Bakanı , Başkan Erdoğan'a seviyesizce ithamlar sarf eden Akşener'e ayar verdi

    İçişleri Bakanı , Başkan 'a çirkin ifadeler kullanarak hakaret eden Genel Başkanı 'e tepki gösterdi.

    Başkan Erdoğan'a çirkin sözler kullanan Akşener'i pişman etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

    SOYLU'DAN AKŞENER'E: ALLAH KURTARSIN

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Soylu'nun durum tespiti şöyle;

    "Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider...

    Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın."

    AKŞENER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A VE DAVASINA KARŞI ÇİRKİN SÖZLER

    Akşener sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak hakaretler savurdu.

    Türkiye'nin liderine karşı gerçek dışı söylemlerini saygısızca bir üslupla ifade eden Akşener, "Çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'a seviyesizce ithamlar sarf eden Akşener'e ayar verdi