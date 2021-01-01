"Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider...

Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın."

AKŞENER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A VE DAVASINA KARŞI ÇİRKİN SÖZLER

Akşener sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak hakaretler savurdu.