Ağladı yalvardı cezadan kurtulamadı: Bu ülkenin kurallarını bilmelisin







Ardından şahıs hakkında cezai işlemlerin uygulanması için polis aracına geçildi. Burada müdürünü arayan şahıs, polis memurunu ikna etmesi için telefonu verdi.



"9 YILDIR BURADAYSAN BU ÜLKENİN KURALLARINI BİLMELİSİN"

Polisin durumu ifade etmesinin ardından cezai işlem uygulandı. O esnada dokuz yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen şahsa polis, "9 yıldır bu ülkede bu vatandaş sıfatıyla yaşıyorsan, o zaman bu ülkenin şartlarına ve kurallarına göre hareket edeceksin" dedi.