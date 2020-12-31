Sinema salonları açık mı? Sinemalar açılacak mı? İşte yeni genelge…

SİNEMA SALONLARI AÇILACAK MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan kurumlar arasında yer alan sinemaların açılış süresinin uzatıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı…

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar alınıp önlemler belirlendi.