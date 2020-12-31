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    • 31.12.2020 15:10
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    ? ? İşte yeni genelge…

    ? ? Sorularının yanıtları uzun zamandır vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılan sorular arasında yer alıyor. Çin’de başlayan ve tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı alınan tedbirlerin biri de sinem salonlarının kapatılması oldu. Yayınlanan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte herkes heyecanlandı ve yeniden sinemaya gidip gidemeyeceklerini merak eden kişiler gündemde araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Sinema salonları açık mı? Sinemalar açılacak mı? İşte yeni genelge…

    Yeni yıla az bir zaman kalan 4 Ocak'ta açılması beklenen sinemaların yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Sinema salonları açık mı? Sinemalar açıklanacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ek genelge yayınladı ve 81 il valiliklerine gönderdi. Sinema severlerin merakla araştırdığı filmlerin yeniden sinemada oynayıp oynamayacağının bilgisi belli oldu. İşte ayrıntılar…

    SİNEMA SALONLARI AÇILACAK MI?

    Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan kurumlar arasında yer alan sinemaların açılış süresinin uzatıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı…

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar alınıp önlemler belirlendi.

    Sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılmıştı.

    Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

    Bu doğrultuda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

    Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
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    Haberler Güncel Sinema salonları açık mı? Sinemalar açılacak mı? İşte yeni genelge…