Şarapların Silifke ilçesinde yetiştirilen Patkara üzümlerinden olduğunu ve kadın kooperatifleri tarafından imal edildiğini ifade eden Gökçel, "Belediyemize ve Vahap Seçer'e topraklarımızda yetişen ürünleri koruduğu, kadın emeğine değer verdiği için teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz" dedi.