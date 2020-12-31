İlk koronavirüs vakasının ardından 1 yıl geçti! 2021 yılında koronavirüste neler yaşanacak?

ABD'de Avrupa'da ve birçok ülkede ölümcül bu küresel salgınla ilgili aşılama işlemleri başladı. Ülkemizde de Çin ilaç şirketi Sinovac şirketi tarafından üretilen aşılar geldi ve analizleri yapılıyor önümüzdeki 10 gün içerisinde de aşılama işlemleri başlayacak.