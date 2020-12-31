İlk koronavirüs vakasının ardından 1 yıl geçti! 2021 yılında koronavirüste neler yaşanacak?

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede dünyaya yayılarak milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınının üzerinden 1 sene geçti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya büyük bir değişim yaşadı.
Peki 2021 yılında koronavirüs salgınında ne tür gelişmeler yaşanacak? İşte detaylar...
Ülkemizde 2020 yılının Mart ayında ilk vakanın görüldüğü günden bugüne 2 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve 20 binden fazla insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını için 2021 yılın umutlarla dolu...
ABD'de Avrupa'da ve birçok ülkede ölümcül bu küresel salgınla ilgili aşılama işlemleri başladı. Ülkemizde de Çin ilaç şirketi Sinovac şirketi tarafından üretilen aşılar geldi ve analizleri yapılıyor önümüzdeki 10 gün içerisinde de aşılama işlemleri başlayacak.
Peki 2021 yılı koronavirüs salgınında nasıl bir yıl olacak?
2020 yılında neler yaşandı?
Tüm bu soruları Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Haköksüz,
Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ayça Kaya yanıtladı.