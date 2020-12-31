Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İstanbul,Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, kuzey ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1 OCAK 2021 TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile İstanbul,Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli dışında bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu Sinop dışında bölge genelinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, -1°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu ve sisli
VAN °C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu