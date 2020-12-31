EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli dışında bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.