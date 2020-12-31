Coronavirüs, dünyayı esir aldı. 1 milyon 796 bin 559 kişiyi hayattan kopardı. Bilim insanları, salgını bitirmek için aşı çalışmalarına yoğunlaştı.
Çin'den gönderilen 3 milyon doz Covid aşısı, dün Ankara'ya ulaştı. 2 ila 8 derece saklanan aşılar, soğutuculu konteynerler ile Sağlık Bakanlığı'na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimiyle ilgili detayları paylaştı: Sinovac aşısı, 14 gün güvenilirlik testinden geçecek. 14 Ocak'ta başlayacak aşılama, 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacak.
BELİRTİLER DEĞİŞTİ
ABD'deki Mayo Clinic'ten uzmanlar, COVİD-19 yeni belirtilerini araştırdı. Solunum sıkıntısıyla başlayan virüsün, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishale neden olduğu açıklandı.
DOĞRU MODEL
Manken Çağla Şıkel, Çin aşısı CoronaVac'a gönüllü oldu. Sosyal medyadan gelen "Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?" mesajlarına sert konuştu:
Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir.
Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız.
10 YIL DAHA BİZİMLE
Türk bilim insanı ve BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, COVİD-19'a çare olacak aşıyı geliştirdi. Salgını bitirmede, aşının önemine dikkat çekti. Dün yaptığı açıklamalar tedirgin etti: COVİD-19, 10 yıl boyunca bizimle kalacak.
POZİTİF GELİŞME
ABD California'da hemşire Matthew W. geçen hafta aşılandı. Pfizer/BioNTech aşısı olan hemşire, Corona'ya yakalandı. Dr. Christian Ramers uyardı: Korunma için 2 doz olmalı.
FRANSIZ KALDILAR!
15 ülkeden 13 bin 500 kişiye "Aşı olacak mısınız?" diye soruldu. Fransızların yüzde 60'ı, olası yan etkileri nedeniyle aşıya karşı çıktı. Türkiye'de ise katılımcıların yüzde 52.4'ü "Aşı olurum" dedi.
SÜPERSİNİZ
Covid-19 genç yaşlı dinlemedi. Van'da 103 yaşındaki Zahide Demir, Coronavirüs'ü 10 günde yendi. Erzurum'da ise Muhammet Latif Beyazbulut'un (60) 5 ay önce COVİD-19 testi pozitif çıktı. 155 gün yoğun bakımda kaldı. Hastalığı atlattı. Konya Kulu'da ise 95 yaşındaki Ayşe Demirkıran, kısa sürede hastalığı atlattı.
HİÇ SIRASI DEĞİL
Yurdum insanı, 'Hayat eve sığmaz' dedi. Yılbaşı öncesi alışveriş merkezlerine akın etti. AVM girişinde kuyruğun sonu gelmedi. Müşteriler HES kodlarını okutarak AVM'ye girdi. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise dün Eminönü'ne akın etti. Sosyal mesafe yine çiğnendi.