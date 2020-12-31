Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir.

Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız.