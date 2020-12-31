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    'ın okuduğu anlar, 2021'e girmeden hemen önce ekranlarında yayınlandı

    'ın Sûresi'nden 190, 191, 192, 193 ve 194. ayetleri okuduğu anlar Miladi Takvim'e göre 2021'e girdiğimiz anlarda ekranlarında yayınlandı. İşte inananların ibret alacağı Allah'ın o sözleri...

    ahaber.com.tr

    15 Temmuz 2018'de FETÖ'cü darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle 'nde şehitlerimiz için tilavet etti. Erdoğan Sûresi'nin 190, 191, 192, 193 ve 194. ayetlerini okumuştu.

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    O anlar, 2021'e girdiğimiz dakikalarda ekranlarında tekrar yayınlandı.

    ALLAH'IN SÖZLERİNİ OKUDU

    İşte Başkan Erdoğan'ın Âl-i İmrân Sûresi'nden okuduğu ayetlerin Türkçe tefsiri;

    "Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. (190)

    Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. 'Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru' derler. (191)

    Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur." (192)

    Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. (193)

    Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin." (194)

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar, 2021'e girmeden hemen önce A Haber ekranlarında yayınlandı