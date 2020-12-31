31 Aralık borsa bugün saat kaça kadar açık? Bankalar, PTT ve kargolar yarım gün mü tam gün mü?

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır." ifadesi yer aldı.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank da konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi'nin de internet sitesinde konuyla ilgili bir mesaj yayınlandı. Açıklamada "Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık." ifadesi yer aldı. Buna göre alınan önlemler kapsamında 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.