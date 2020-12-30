Yüz yüze eğitim ne zaman? İlkokul ortaokul lise 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yüz yüze eğitim ne zaman? İlkokul ortaokul liselerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bu yıl öğrenciler ilk dönemi uzaktan eğitimle tamamlayacak. İkinci dönem ise 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili bilgiler verdi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Ziya Selçuk, eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.
Bakan Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik." diye konuştu.
DİJİTAL KARNE VERİLEBİLİR
"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek." dedi.
Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(Kovid-19 aşısı) Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak." dedi.
Lisede öğrenciler sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacakaları belirten Selçuk, bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdiklerini söyledi.