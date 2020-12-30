Yüz yüze eğitim ne zaman? İlkokul ortaokul lise 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yüz yüze eğitim ne zaman? İlkokul ortaokul liselerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bu yıl öğrenciler ilk dönemi uzaktan eğitimle tamamlayacak. İkinci dönem ise 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili bilgiler verdi.