Yemen Aden nerede? Yemen haritadaki yeri nedir?

YEMEN BAŞKENTİ NERESİ?

Yemen, 22 idari vilayete ayrılmıştır. Ülkenin 333 ilçesi, 2210 belediyesi ve 38.234 köyü bulunuyor. Ülkenin en önemli şehri, aynı zamanda başkenti olan Sana'dır. Al Mukalla ve Aden şehirleri, Yemen'in önemli diğer iki şehirleridir.