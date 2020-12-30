Yemen Aden nerede? Yemen haritadaki yeri nedir? Yemen Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. Gelen patlamanın ardından Yemen nerede sorusuna yanıt aranıyor. Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada Aden havalimanında patlama meydana geldiği belirtildi.
YEMEN NEREDE?
Yemen, Aden Körfezi, Umman Denizi ve Kızıl Deniz kıyılarında yer alan Orta Doğu ülkesidir. Arap Yarımadası sınırlarında bulunan Yemen, Suudi Arabistan ülkesinin güney taraflarında bulunur.
YEMEN NÜFUSU NE KADAR?
Dünyanın kalabalık sayılan ülkelerinden birisi olan Yemen'in nüfusu 29.825.964 kişiden oluşur. Worldometers.info adresinin tahmini verilerine dayanan nüfusuyla, dünyada 48. basamakta bulunuyor. Ülkenin son 1 yıl içindeki nüfus değişimi %2.28 oranında değişim göstermiştir.
YEMEN BAŞKENTİ NERESİ?
Yemen, 22 idari vilayete ayrılmıştır. Ülkenin 333 ilçesi, 2210 belediyesi ve 38.234 köyü bulunuyor. Ülkenin en önemli şehri, aynı zamanda başkenti olan Sana'dır. Al Mukalla ve Aden şehirleri, Yemen'in önemli diğer iki şehirleridir.