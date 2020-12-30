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    • 30.12.2020 13:15
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    Talimatı Başkan Erdoğan vermişti... Sarıkamış havadan görüntülendi!

    Son dakika haberi... Başkan ’ın talimatıyla 'ın Sarıkamış ilçesinde yaptırılan 40 bin kişilik havadan görüntülendi. Erdoğan'ın talimatı ile yapılan ’ndeki tören alanı ve ziyaretçi müzesi beyazlar altında görüntüsü büyüledi.

    İHA
    Talimatı Erdoğan vermişti... Havadan görüntülendi!

    Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nin bulunduğu kar altında görsel şölen sundu.



    Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgalinde bulunan doğu illerini geri almak için düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü ilçede anma etkinliklerinin gerçekleştirildiği tören alanı şehitleri anma etkinliklerine hazır hale getirildi.



    Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yapılan 'ndeki tören alanı ve ziyaretçi müzesi beyazlar altında görüntüsü büyüledi.



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