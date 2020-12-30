Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Milli Piyango bileti nasıl alınır? Migros Carrefour Milli Piyango bileti satıyor mu?

MİGROS CARREFOUR MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIYOR MU?

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin market alışverişlerini yaparken Milli Piyango yılbaşı biletlerini de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alabilmeleri için kasalarında bilet satışına başladı. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle yılbaşı biletleri Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter mağazalarında yerini aldı.