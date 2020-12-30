Aylin Sözer katili kimdir? Aylin Sözer Kemal Ayyıldız sevgilisi miydi? Kemal Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

2011 YILINDA İLK DEFA YÜZYÜZE GÖRÜŞMÜŞLER

Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'le 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak "Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu. " dedi.

CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olayın meydana geldiği gün daha önceden randevulaştıkları için Aylin Sözer'in evine gittiğini anlatan Kemal Ayyıldız, "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık. Eve gidince ona çocuklarımı görmek için yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı.ö dedi. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı iddiasında bulunan Kemal Ayyıldız "Aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." iddiasında bulundu.