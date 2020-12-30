Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.12.2020 05:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2020 05:44
    ABONE OL

    Arnavutköy'de markete attılar! Saldırı sonucu iş yerinde çıktı

    'de gece saat 02:00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir markete ile saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucunda iş yerinde çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    DHA
    Arnavutköy'de markete EYP attılar

    İstanbul Arnavutköy'de gece saat 02:00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir markete EYP ile saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucunda iş yerinde yangın çıktı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Tepealtı sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı attı.

    Olay sonrası şüpheliler kaçarken, markette yangın çıktı. Markette yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, markette çıkan yangın büyümeden söndürdü.

    Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bomba imha uzmanları da incelemelerde bulundu. Polis, çevre sakinlerinin de bilgisine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Arnavutköy'de markete EYP attılar! Saldırı sonucu iş yerinde yangın çıktı