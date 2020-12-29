Yılbaşından önceki gün tatil mi? 31 Aralık Perşembe yarım gün mü resmi tatil mi?

Yılbaşı için geri sayım başladı, 2021 yılına girmek için artık günler kaldı. Yılbaşı bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında geçecek ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşın kafası karışık, birçok vatandaş yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık perşembe tatil mi, öğleden sonra mı tatil araştırması yapıyor. İşte yılbaşı tatili hakkında tüm merak ettikleriniz...
Bu sene Türkiye de tüm dünya gibi yılbaşına kısıtlamalar ile girecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı tatili 4 gün oldu. Yılbaşı yasağı 31 Aralık perşembe saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki ya 31 Aralık'ta mesai ya da online dersler olacak mı?
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak: 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü: Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak niteledirilmemiştir.
Bu sene yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
31 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
31 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak.
1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı kısıtlama detaylarını şu bilgilerle yayımladı;
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
HAFTA SONLARI BALIKÇI/ BALIK TEZGAHLARI 10.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLABİLECEK
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
YILBAŞINDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Yılbaşında seyahat yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde 81 ilde seyahat yasağı bulunuyor. Bu sebeple yılbaşı için kısıtlama 31 Aralık Perşembe 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi 05.00 arasında geçerli olacak. Bu saat dilimleri arasında seyahat yasağı bulunuyor. Vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak şehir dışına çıkabilir.
Seyahat izin belgesini valiliklerden, kaymakamlıktan, e devletten ya da ALO 199'dan alabilirsiniz.
KİMLER SEYEHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla, özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.