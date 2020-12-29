Yılbaşından önceki gün tatil mi? 31 Aralık Perşembe yarım gün mü resmi tatil mi?

Yılbaşı için geri sayım başladı, 2021 yılına girmek için artık günler kaldı. Yılbaşı bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında geçecek ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşın kafası karışık, birçok vatandaş yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık perşembe tatil mi, öğleden sonra mı tatil araştırması yapıyor. İşte yılbaşı tatili hakkında tüm merak ettikleriniz...

Bu sene Türkiye de tüm dünya gibi yılbaşına kısıtlamalar ile girecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı tatili 4 gün oldu. Yılbaşı yasağı 31 Aralık perşembe saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki ya 31 Aralık'ta mesai ya da online dersler olacak mı?