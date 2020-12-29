VGM burs sonuçları için geri sayım sürüyor. 30 Ekim tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Burs başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasıyla birlikte gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı ve konu hakkında resmi bir açıklama da gelmedi. 2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.