



İYİLEŞTİRME VE BİREYSELLEŞTİRME

İyileştirme ve bireyselleştirme, eğitim ve öğretim servisi ile psikososyal yardım servislerince yürütülecek.

Hükümlünün ilk gözlem süresi sonunda gönderildiği ceza infaz kurumunda, psikososyal değerlendirme ölçekleri de uygulanarak risk düzeyi ve bireysel ihtiyaçları belirlenecek. Buna göre bir iyileştirme planı hazırlanarak hükümlüye tebliğ edecek.

Yapılan gözlem, görüşme ve uygulanan risk değerlendirme ölçeği sonuçlarına göre, idare ve gözlem kurulunca; "görme, konuşma ve işitme engelliler ile özbakımını yapamayacak şekilde yatağa bağımlı hasta ya da ağır kocama hali bulunanlardan durumu hekim raporu ile tespit edilenler", "iyileşme ihtimali olmadığı tıbbi olarak tespit edilen ağır psikiyatrik hastalar", "sosyal olarak iletişime tamamen kapalı olduğu psikiyatri raporu ile tespit edilenler", "şahsi ve sosyal durumu ya da suç geçmişi nedeniyle özel gözetim ve denetim altında bulundurulmasının gerekli olduğu saptananlar ve benzeri durumda olanlar" hakkında gelişim değerlendirmesine tabi tutulmaması kararı verilebilecek.

Hükümlü, iyileştirme programlarına tam uyum göstermekle yükümlü olacak ve programlara katılımı ve gelişimi takip edilerek 6 ayda bir değerlendirilecek. Gözlem değerlendirme veya gelişim değerlendirme raporları, idare ve gözlem kurulunca yapılan değerlendirmelere esas teşkil edecek.

HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILIMI SAĞLANACAK

Hükümlülerin temel eğitim (1. kademe okuma yazma kursu, yetişkin 2. kademe başarı kursu ve ortaokul) programları, örgün ya da yaygın ortaöğretim programları, yükseköğretim programları, seviye tespit sınavları ve bunlara hazırlık maksadıyla yürütülen bireysel gelişim programları, lisansüstü eğitim ve doktora programları, tahliye sonrasına hazırlama eğitimleri, örgün ve yaygın iş meslek eğitimleri ile diğer yaygın eğitim programları gibi eğitim ve öğretim programlarına katılması ve yarım kalan eğitim programlarını tamamlaması sağlanacak. Hükümlüler gerektiğinde bir üst eğitim programına yönlendirilecek.

Bu eğitim ve öğretim programlarına hükümlünün katılımı ve gösterdiği gelişimi gözlem değerlendirme ve gelişim değerlendirme raporlarına işlenecek.

Hükümlülerin; bireysel sorunlarıyla baş edebilmesine yardımcı programlar, ortaya çıkan kriz ve intihar eğilimi durumlarına müdahale programları, sosyal çevresi ile zayıflayan ya da kopan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar, suç türlerine ve kişisel özelliklerine göre ihtiyaç duyduğu bireysel müdahale programları, grup çalışmaları, madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik programlar, salıverilme sonrasına hazırlama programları gibi psikososyal yardım programlarına katılması sağlanacak.

