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    • 29.12.2020 09:59
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    Son dakika: 'da dev operasyonu: 35 kişi gözaltında!

    Son dakika haberleri... 'da polis ve Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara'da dev DEAŞ operasyonu

    'da, emniyetin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () çalışmaları sonucu terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 35 Irak uyruklu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığı, saha ve analiz çalışmaları yürüttü.

    Bu kapsamda, kentte DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    Şafak vakti yapılan operasyonda 35 Irak uyruklu, yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da dev DEAŞ operasyonu: 35 kişi gözaltında!