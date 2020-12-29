SON DAKİKA: 6 ayda 900 bin liralık vurgun! Bu adı taşıyanların başı yandı: Ayşe, Fatma ve Mehmet...







İSİM DETAYIYLA YAŞLI VATANDAŞLARI SEÇİYORLARMIŞ

Polis, çeteyi takibe başladığında, şüphelilerin tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiği ve bu rehberden vatandaşları aradıklarını tespit etti. Ayrıca çetenin, dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlı vatandaşları ağlarına düşürdüğü, bu nedenle de rehberde yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan isimler olan 'Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin' gibi isimleri aradığı belirlendi. Polis, çetenin bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşı, yaklaşık 900 bin lira dolandırdığını tespit etti.