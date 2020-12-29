Şanlıurfa Viranşehir'de, 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, köylüleri spora yönlendirmeye karar verdi. İlk önce voleybol oynamaya başlayan mahalle sakinleri, artan vakaların ardından sosyal mesafeye uygun olan tenise geçti.

Köydeki boş bir alana da saha çizildi. Özellikle yaşlıların tenisi çok sevdiğini belirten Avcıbaşı, "Sıcak bakmıyorlardı. Yavaş yavaş izlemeye geldiler. Sonra 'Ben de biraz vurayım' diye başladılar" dedi.