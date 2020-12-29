Şanlıurfa Viranşehir'de, 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, köylüleri spora yönlendirmeye karar verdi. İlk önce voleybol oynamaya başlayan mahalle sakinleri, artan vakaların ardından sosyal mesafeye uygun olan tenise geçti.
Köydeki boş bir alana da saha çizildi. Özellikle yaşlıların tenisi çok sevdiğini belirten Avcıbaşı, "Sıcak bakmıyorlardı. Yavaş yavaş izlemeye geldiler. Sonra 'Ben de biraz vurayım' diye başladılar" dedi.
KLARNET ÖKSÜZ KALDI
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, önceki akşam yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 90 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı için dün Zincirlikuyu'nda cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçının kızı Kısmet Kandıralı "Klarnet şimdi öksüz kaldı" dedi.
UCUZ ATLATTI
Denizli'nin Buldan İlçesi'nde yaşayan Hüseyin Onat, dün kendi elleriyle beslediği boğanın saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbeleriyle başından yaralanan adama hastanede dikiş atıldı. Sağlık durumu iyi olan Onat, taburcu olduktan sonra çektiği selfie'yi, "1-0 yenildik galiba" notuyla paylaştı.
KRAL HAREKET!
Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geride bıraktı. Yüzyılın futbolcusu ödülünü kazandı. Dubai'de gerçekleşen ödül töreninin ardından, CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in yeni restoranında kutlama yaptı. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tadan Ronaldo, yemeklerimize hayran kaldı.