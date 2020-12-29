Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.12.2020 11:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2020 11:24
    ABONE OL

    'de akılalmaz olay! Sahte kimlik ve dublör kullanarak...

    Son dakika haberleri... ’de bir kişinin 2 dükkanını, sahte kimlik ve dublör kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin 5 üyesi tutuklandı.

    DHA
    Sahte kimlik ve dublör kullanarak...

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan kişinin 1 milyon TL değerindeki 2 dükkanını 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen 8 kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

    Şüphelilerin tapudaki satış işlemlerinde, mal sahibine ait sahte kimlik düzenledikleri, kimlikte de benzer kişinin fotoğrafını kullandıkları belirlendi.

    Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7'si gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Mersin'de akılalmaz olay! Sahte kimlik ve dublör kullanarak...