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    • 29.12.2020 11:40
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    | Yılbaşında hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

    Yılbaşında hava nasıl olacak? Sorusunun cevabı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının artacağını duyururken, ülkemizde batı kesimler dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

    BUGÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTIYOR
    Ülkemizde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

    BATI KESİMLER DIŞINDA YAĞIŞ YOK
    Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimler dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor.

    Hafta sonu bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları;

    Ankara'da 13, İstanbul ve İzmir'de 17, Antalya ve Adana'da 19, Samsun'da 20, Trabzon'da 19, Erzurum'da 2, Diyarbakır'da 10 derece civarında olacak.

    Kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile zamanla Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BALIKESİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı, kuzeybatı kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    YOZGAT °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 1°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, -2°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 8°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 5°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 11°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yılbaşında hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı