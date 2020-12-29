2021 İOKBS, PYBS, DPY burs ücretleri belli oldu! Bursluluk sınavı nedir, kimlere verilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı ilköğretim ve lise öğrencilerinin eğitimleri için ekonomik olarak önemli bir destek sağlıyor. MEB sınav takvimini yayınladı ve 2021 bursluluk sınavının ne zaman düzenleneceği belli oldu. 2021 İOKBS, PYBS, DPY burs ücretleri de merak ediliyordu ve açıklandı. Peki Bursluluk sınavı nedir, kimlere verilir?
2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı 2021 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacak.
2021 İOKBS BURSU NE KADAR?
İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte. 2020 İOKBS burs miktarı henüz açıklanmazken geçtiğimiz yıl İOKBS burs miktarı aylık 260.40 TL idi. 2021 yılının ilk altı ayı 340 TL, ikinci 6 ayında ise 370 TL olması tahmin ediliyor.
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATIYOR?
Bursluluk parasının ne zaman yatacağı henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk parası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir"
Yani İOKBS bursları olarak da bilinen bursluluk parası ödemeleri bu ay içerisinde hesaplara geçecek.
İOKBS bursluluk parası ödemeler illere göre farklılık gösterip ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi öneriliyor…
İOKBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.