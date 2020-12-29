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    16 milyon kişinin yaşadığı ’daki ’nın 4’te 3’ü çekildi

    16 milyon kişinin yaşadığı ’daki ’nın 4’te 3’ü çekildi. Bu durum sivrisineklerin sayısını yükseltti. Prof. Dr. Levent Kurnaz, “, Zika ve Sıtma gibi hastalıklar görülebilir” dedi.

    Mega kuraklık!

    İstanbul'da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. ndaki 'ndaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar indi.

    Bu oran geçtiğimiz yıl 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösterdi. Eylül ayında, Anadolu Yakası'na su sağlayan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor. Öte yandan suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi.

    BATI NİL VİRÜSÜ UYARISI!


    PROF. DR. LEVENT Kurnaz, uyardı: Maalesef o sivrisinekler doğamızda çok fazla görülmeyen , Zika gibi hastalıkların biraz daha fazla doğamıza girmesine ve en sonunda da en büyük düşmanlarımızdan olan sıtmanın görülmesine neden olabilir.

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    Haberler Güncel 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’daki Elmalı Barajı’nın 4’te 3’ü çekildi