Partinin kapatılmasına yol açan kanıtları iki grupta topluyor. Bir; toplumsal çatışma ortamı yaratan ve bir terörist örgüt olan ETA'yı destekleyen beyan ve eylemler.

AİHM özellikle İspanyol Yüksek Mahkemesi kararındaki şu örneklere yer veriyor:

Batasuna Partisi'nin düzenlediği bir gösteride "mücadele tek yoldur" "yaşasın silahlı ETA" gibi sloganlar; Batasuna Partisi'nin yerel meclisteki bir temsilcisinin bir gazeteye verdiği mülakatta "ETA bir kapris yüzünden silahlı mücadeleye başvurmuyor. Devlete karşı bütün araçları kullanmak gerektiği için başvuruyor" demesi; bir Batasuna partisi üyesinin ETA'yı destekleyen bir gösteriye katılması; Batasuna partisi yönetimindeki kentlerde ETA teröristlerinin 'fahri hemşeri' olarak ilan edilmesi.

AİHM'ye göre, bütün bunlar birlikte ele alındığında, partinin şiddeti desteklediği ve terörizmle ilişkili kişileri övdüğü sonucu ortaya çıkıyor. Kaldı ki, Batasuna Partisi'nin liderleri ve üyeleri eylem ve beyanlarında kuvvete başvurmayı dışlamamakta. Bu kanıtların tümü, Batasuna Partisi'nin İspanyol Anayasası'ndaki demokratik ilkelere ters düştüğünü gösteriyor.