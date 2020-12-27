Virüsle halay ediyorlar (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Sağlık çalışanları, Coronavirüs'e karşı canlarını hiçe saydı. Filyasyon ekipleri, pozitif vakalara ulaşmak için zamanla yarıştı. Ankara Altındağ'da görevli ekip, yaşadığı şaşırtıcı anları TAKVİM'e anlattı.

Ekipte yer alan diş hekimi Emre Yoldaş, "Filyasyona gittiğimiz kişiyi ararken bir baktık sokak düğünü var. O sırada komşusundan birine denk geldik. Hastayı sokak düğününde halay başında halay çekerken yakaladık. Yine Coronavirüs temaslısı bir amcayı camiden eve dönerken bulduk. Bizi çok iyi niyetli karşılayan vatandaşlarımız var. Ama bazen 'fişleme' gibi düşünen vatandaşlar var" diye dert yandı.