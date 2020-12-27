Virüsle halay ediyorlar (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Sağlık çalışanları, Coronavirüs'e karşı canlarını hiçe saydı. Filyasyon ekipleri, pozitif vakalara ulaşmak için zamanla yarıştı. Ankara Altındağ'da görevli ekip, yaşadığı şaşırtıcı anları TAKVİM'e anlattı.
Ekipte yer alan diş hekimi Emre Yoldaş, "Filyasyona gittiğimiz kişiyi ararken bir baktık sokak düğünü var. O sırada komşusundan birine denk geldik. Hastayı sokak düğününde halay başında halay çekerken yakaladık. Yine Coronavirüs temaslısı bir amcayı camiden eve dönerken bulduk. Bizi çok iyi niyetli karşılayan vatandaşlarımız var. Ama bazen 'fişleme' gibi düşünen vatandaşlar var" diye dert yandı.
HAYALET COVİD
Coronavirüs, İngiltere'de mutasyona uğradı. Dünyayı panik sardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, korkutan açıklamayı yaptı: Virüs artık savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu. Virüs gözükmüyor, bizim virüsü savunacak hücrelerimiz bunu görmüyor. Bundan dolayı bulaştırıcılığı yüzde 70 arttı. Bir insandan bir insana daha kolay, daha hızlı geçiyor.
KIRMIZI KART
Galatasaray'da, Diagne krizi yaşandı! Eşi Coronavirüs'e yakalanan Senegalli forvet, kadro dışı bırakıldı. Testi negatif çıksa da karantinaya alındı. Ancak o, kurallara uymadı. Evde oturmak yerine alışverişe çıktı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük tepki topladı.
FOTO ŞOK!
Erzurum İspir'de yaşayan Bülent Erkan (41), dağcılığa gönül verdi. Bölgede, 'Dağların oğlu' diye ünlendi. Coronavirüs'e karşı uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırış etmedi.
Geçtiğimiz hafta kısıtlamanın başladığı saatte evinden çıkarak kamp kurmak için kırsala gitti. Bu sırada fotokapan tarafından görüntülendi. Hakkında, 789 lira ceza kesildi. "Sanırım, Türkiye'de fotokapana yakalanıp sokağa çıkma ihlalinden ceza yiyen tek kişi benim" dedi.
18 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Belçika Mol kasabasındaki bir bakımevinde moral gecesi düzenlendi. Eğlenceye katılan Noel Baba, tam 157 kişiyi hasta etti. Coronavirüs'e yakalanan 18 kişi hayatını kaybetti.
CORONA TARİFESİ
Covid-19 tedbirleri kapsamında otel ve mekanlarda yılbaşı kutlamak yasaklandı. Milyonlar, yeni yıl için evde geri sayıma başladı. Noel baba kıyafetlerine ise talep patladı! Noel babanın şapkası 15, sakalı 40 liradan satıldı. Kostümleri ise 350 liraya kadar çıktı!
KARANTİNA
Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bolu'daki kayak merkezi Kartalkaya'daki pistler de kısıtlamadan nasibini aldı! Hafta sonunu değerlendiren tatilciler pistlerin kapalı olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Teleski ve telesiyejler boş şekilde çalıştı.
DÜNYA AŞILANIYOR
Dünyada 25 Aralık itibariyle ABD, Çin, Rusya, Kanada, İsrail, İngiltere ve Bahreyn'de Coronavirüs aşılamasına başlandı. Şimdiye kadar toplamda 3.5 milyon insana aşı yapıldı
BU HABER İLAÇ GİBİ GELDİ
İngiltere'de London College Üniversitesi'nden bilim insanları, virüse karşı çare bulmak için kolları sıvadı. Oxford ve AstraZeneca aşısından aldıkları antikorla virüse karşı ilaç geliştirmeyi başardı. Anında bağışıklık sağlayan ilacın, 6-12 ay arasında koruduğu açıklandı.
VİRÜS 12'DEN VURDU!
Coronavirüs, İngiltere'de mutasyona uğradı. Panik tüm dünyaya yayıldı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olan virüs son olarak İsveç'te rastlandı. Mutant virüs, şu ana kadar 12 ülkeye sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi rahatlatan haberi verdi. Ülkemizde yapılan PCR testlerinde "gen mutasyonuna" rastlanılmadığını açıkladı.